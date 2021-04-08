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WSGW at McDonald’s in Saginaw for Michigan Army National Guard Fundraiser

Charlie Rood
Apr 8, 2021 @ 10:29am

FRIDAY, APRIL 9, ART LEWIS WILL HAVE A SPECIAL BROADCAST FROM 9-11:30 ON WSGW.

ART WILL BE AT THE MCDONALD’S RESTAURANT, 510 SOUTH MICHIGAN AVENUE, SAGINAW.

A FUNDRAISING EFFORT WILL TAKE PLACE ALL DAY AS THE OWNER, SHAWN SAPUTO, WILL DONATE 50% OF SALES TO THE RECOVERY FUND SET UP FOR TWO MICHIGAN ARMY NATIONAL GUARD SOLDIERS INJURED RECENTLY IN A TRAINING EXERCISE.

THE TWO SOLDIERS ARE ASSIGNED TO THE BRAVO COMPANY IN SAGINAW.

THE OWNER OF THIS MCDONALD’S, SHAWN SAPUTO, IS A MICHIGAN ARMY NATIONAL GUARD VETERAN.

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